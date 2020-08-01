نصائح لتوفير الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة: اسحب الفيشة

بدأت شركات توزيع الكهرباء في إصدار الفواتير الخاصة بعدادت الكهرباء للمواطنين بعد الأسعار الجديدة والتي تم إعلان تطبيقها بدء من يوليو الماضي، ونظرا لارتفاع أسعار الكهرباء، تتستعرض "الوطن" عدد من النصائح التي تساعد على توفير الكهرباء، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء

- نزع شاحن الهاتف المحمول من مصدر الكهرباء، لأنه يستهلك منها طول فترة توصيله بالكهرباء.

- نزع فيشة التلفزيون إذ إنها تسحب شحنات كهربية.

- فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، فعدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية، أو من شاحن البطارية في حالة اللاب توب.

- فصل الأجهزة ذات العداد أو "التايمر" مثل الميكروييف، حيث انها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء.

- نزع فيشة المراوح والخلاطات وجميع الأجهوة التي لا يتم استخدامها في الوقت الحالي.

- إطفاء الأضواء التي لا يتم استخدامها وإضاءتها عند الحاجة فقط.

ونظرا لأن التكييف من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء، نقدم عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدامه لتوفير الكهرباء، كالتالي:

- الحرص على تغيير الفلاتر وتنظيفها حتى لا تتراكم الأتربة في الفلتر، ويؤدي إلى التقليل من كفاءة التكييف.

- المداومة على معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير.

- ضرورة فحص مجاري الهواء باستمرار للتأكد من نقاءها، وحتى لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لتلطيف درجة حرارة الغرفة.

- الحرص على معاينة خطوط التبريد باستمرار.

- ضرورة التأكد من سلامة الترموستات، لأنه المسؤول عن إيقاف الجهاز ذاتيا عندما تصل درجة حرارة هواء الحجرة إلى الدرجة التي ضبطت الترموستات عندها.

- أنسب درجة حرارة تلائم جسم الإنسان يتم ضبط الترموستات عندها هي من 24-26 درجة مئوية.

- التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظ بدرجة حرارته لمدة أطول.

- منع دخول أشعة الشمس، والحرص على عدم تسللها عبر النوافذ، لأنه يؤدي إلى زيادة درجة الحجرة المراد تكييف الهواء بها ما يؤدي إلى زيادة فترات عمل المكيف، لذلك يفضل استخدام الستائر أو الشيش لمنع دخول الشمس.

- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

- الحرص على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.

- تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة فقط، وإغلاق الجهاز عند انتهاء الغرض منه.

- الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المكيف لضمان الأداء الأمثل عند التشغيل.