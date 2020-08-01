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إصلاح انقطاع الكهرباء بسبب الضغط العالي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
05:34 ص | السبت 01 أغسطس 2020
جانب من أعمال تصليح الكهرباء علي الطريق الإقليمي

جانب من أعمال تصليح الكهرباء علي الطريق الإقليمي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وشركة الكهرباء بالمنوفية، من إصلاح خط الضغط العالي بالطريق الإقليمي بمنطقة مسجد الخضر بالوحدة المحلية بمشيرف، حيث انتقل إلى مكان انقطاع الكهرباء محمد شديد ومحمد عزت نائبا رئيس المركز، ونبيل الدسوقي رئيس الوحدة المحلية بمشيرف، وبحضور مسؤولي الضغط العالي بشركة الكهرباء.

يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع بمدينة الباجور وبما وجه به رئيس مركز ومدينة الباجور المحاسب خالد  العرفى، فى استجابة فورية نتيجة انقطاع الكهرباء بقرية مسجد الخضر.

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