الإمارات تطالب تركيا بالتوقف عن التدخل في الشأن العربي

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تركيا، بالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي، واصفا التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي بـ"الاستفزازي"، وأنّه بمثابة "سقوط جديد لدبلوماسية أنقرة".

وغرّد قرقاش عبر حسابه على تويتر: "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي يعد سقوطا جديدا لدبلوماسية بلاده"، مضيفا "أنّ منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وتابع قرقاش: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".