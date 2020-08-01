فيديو.. البابا يتحدث عن "غضب الإنسان لا يصنع بر الله" بـ"مبادئ الحياة"

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الحلقة الأولى لبرنامج "مبادئ الحياة" التي بدأ بثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، إنَّ "رسائل الجامعة كتبها 4 من رسل المسيح".

وتناول البابا في الحلقة الحديث عن مبدأ"غضب الإنسان لا يصنع بر الله".

وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن بدء تقديم برنامج يومي جديد للبابا بعنوان "مبادئ الحياة" من خلال قراءة في الرسائل الجامعة، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية القبطية.

ويتضمن البرنامج الجديد الذي سيستمر عرضه حتى 21 أغسطس الجاري، 7 رسائل في 21 إصحاحًا بالكتاب المقدس، ويتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا.

وسبق وقدم المركز الإعلامي للكنيسة باقة متنوعة من السلاسل التعليمية والبرامج والأفلام والترانيم للبابا، بهدف توصيل تعليم "بابا الكنيسة" إلى أبنائه بطريقة تناسب العصر الحالي، بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.