ذبح 900 أضحية بمجازر الجيزة للمواطنين بالمجان

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين. لافتا إلى أنه يتم شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام. مشيرا إلى أنه قد تم ذبح 900 أضحية بالمجازر حتى الآن للمواطنين بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى والاحياء والمراكز تمكنت من تحرير محاضر لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لافتاً أنه قد تم مناشدة أهالى المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية فى ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وجه بتكثيف حملات متابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات بالمحلات والاسواق والمطاعم حفاظا علي سلامه المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود أي مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا علي البيئة والتخلص الأمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق .

وأكد محافظ الجيزة على استمرار عمل غرفة عمليات محافظة الجيزة الرئيسية، ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.