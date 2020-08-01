"التضامن" تدرب المقيمين بـ693 دار أيتام ومسنين على التعامل مع كورونا

قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفيتش، إنَّه منذ ظهور فيروس كورونا تمّ تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمورية، إضافة إلى اتخاذ مديريات الوزارة مجموعة من الإجراءات الإحترازية ومنها توفير كاشف حراري ومنع الزيارات الخارجية أو استقبال وجبات من الخارج.

تخصيص غرفة عزل بكل دار.. وتدريب الأبناء على الخروج الآمن من المؤسسة حال وجود طوارئ

وبينت أنَّه تمّ تخصيص غرفة عزل بكل دار، إضافة إلى تدريب الأبناء على الخروج الآمن من المؤسسة حال وجود طوارئ، والإسعافات الأولية وتدريب الإدارين والإجتماعيين على كيفية التعامل مع الأزمة، لافتة إلى أنَّ الإجراءات في كل دور تختلف عن الأخرى حسب عدد الأطفال أو الكبار واحتياجاتهم.

وأضافت أنَّ الوزارة تشرف على 521 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دار للمسنين، إضافة الى 40 مؤسسة للدفاع الاجتماعي و132 بيت للمغتربات، و12 ألف حضانة نهرية، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و18 دار للكبار بلا مأوى والمشردين، مشيرة إلى استكمال الإجراءات خلال فترات الأعياد وبصفة مستمرة لتحقيق الأمن والأمان لكل الأبناء والكبار وغيرهم من العاملين بجميع المؤسسات.