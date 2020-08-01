"التضامن" تشن حملات على الحضانات للتأكد من التزامها بإجراءات كورونا

أكّد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أنَّ الفريق شن حملات تفتيش ورقابة على الحضانات منذ إعادة فتحها الشهر الماضي وفقًا لقرار وزيرة التضامن نيفين القباج، مبينًا أنَّه من المقرر استمرار هذه الحملات بعد عيد الفطر للتأكّد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع، لـ"الوطن"، أنّه في حالة عدم التزام الحضانات بالقرارات يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتي قد تصل إلى الإغلاق.

وعن الإجراءات المطبقة، أشار رئيس فريق التدخل السريع، إلى ضرورة التزام الحضانات بتخفيض عدد الأطفال إلى 50٪ من السعة الاستعابية، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية، إضافة إلى عدم استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

واعلنت وزارة التضامن، أنَّه تمّ الموافقة على فتح 505 حضانات في 21 محافظة هي: "القاهرة، الجيزه، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الاقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية، السويس وقنا".