النيابة تحقق في تعذيب شاب وربطه بسلسلة من رقبته في الدقهلية

باشرت النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة تعرض شاب للتعذيب ووضع طوق وسلسلة حديدة في رقبته، لخلاف مع عدد من الشباب، وانتشار فيديو على مواقع التواصل لتعذيبه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتداول فيديو علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعرض شاب للضرب والتعذيب علي أيدي ثلاثة أخرين داخل شقة في إحدى قرية مركز منية النصر.

وتوصلت تحريات مباحث منية النصر، إلي تحديد هوية مرتكبي الواقعة أن المجني عليه عامل، ومقيم بمنية النصر، وتبين أن الشاب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وتمكنت مباحث المركز من ضبط أحد المتهمين، وله معلومات جنائية، وبحوزته طبنجة و14 طلقة نارية.

وبسؤاله في محضر الشرطة أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بدافع الانتقام من المجني عليه، لاعتقادهم باشتراكه في إحداث إصابة شقيق أحدهم.

وظهر بمقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي علي "فيسبوك" الشاب وهو عار من الجزء العلوي تماما يسيل علي جسده آثار دماء، وبجواره شاب يلف طوق حول رقبته منتهي بجنزير "يشبه طوق الكلاب" ويشد الطوق حول الرقبة، ويظهر شخص وهو يقول له "سيبه".

ويغضب أحدهم من تصوير الواقعة بالموبايل "اقفل يا عم التليفونات دي" ثم يجره من الجنزير إلى غرفة أخرى وهو يقول "ده مكان الكلب"، ويعترض أحدهم على معاملة الشاب بتلك الصورة قائلا: "والله ما لها لازمة هايقولوا افتروا على واحد".

وأكد متداولو الفيديو أن ما حدث جريمة خطف وتعذيب في عزبة حيدر بقرية برمبال القديمة، والشاب المخطوف، يدعي (علاء ع. ص) من قرية ميت عاصم. وتكثف مباحث منية النصر من تحرياتها للقبض على باقي المتهمين.