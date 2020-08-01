مدير مجزر البساتين: ذبح 651 رأس ماشية أول أيام العيد

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مجزر البساتين، إن إجمالي الذبائح داخل المجزر أول أيام عيد الأضحى بلغت نحو 651 رأس ماشية، حيث بلغت عدد ذبائح العجول البقري 135 بقري، و12 جاموسي، و4 ماعز، و500 ضأن.

وأضاف مدير مجزر البساتين لـ"الوطن"، أن المجزر اتبع كل الإجراءات الاحترازية من أعمال تعقيم وتطهير العنابر أولا بأول، لافتا إلى أن الإقبال على المجزر يزداد، ومن المتوقع زيادة كمية الذبائح خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن باب المجزر مفتوح مجانا لكل المضحين من الرابعة فجرا وتوفير كل الخدمات مجانا أمام الجمهور.