مدير مجزر البساتين: نسبة الإقبال أعلى من العام الماضي

قال الدكتور مصطفى رمضان، المدير العام لمجزر البساتين، إن نسبة الإقبال هذا العام أعلى من العام الماضي، لافت إلى أن أعداد الجمعيات الخيرية لهذه السنة متزايدة، موضحا أن الأضاحي يتم اختيارها طبقًا للمواصفات الشرعية، وبناءً عليه جاءت تعليمات المحافظ بفتح المجازر وعدم تحصيل الرسوم المجزرية.

وأضاف "رمضان"، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد العجول وصلت لما يقرب من 120، والضاني 450 والطاقة الاستيعابية للعنبر الواحد للأبقار والجاموس من 200 إلى 250 رأس، لافتا أن عنبر الضاني يسع من 500 إلى 600، موضحا أن عنابر الجمعيات الخيرية بها ازدحام نوعا ما وباقي العنابر الأخرى الأعداد ضعيفة.

وأوضح المدير العام لمجزر البساتين، أننا نتبع الإجراءات الاحترازية من خلال التنبيه الشديد على ارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار والمحافظة قدر الإمكان على فكرة التباعد الاجتماعي.