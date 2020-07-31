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محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفر سعد وكورنيش بنها

كتب:

حسن صالح
02:26 م | الجمعة 31 يوليو 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازيه حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بنها بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً على البيئة ومنعاً للتلوث.

كما أجرى المحافظ جولة بكورنيش مدينة بنها، للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في عيد الأضحى المبارك لمنع تجمعات وتواجد المواطنين على الكورنيش للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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