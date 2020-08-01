فيديو وصور.. إزالة "دور ونصف" مخالف بالحي الأول في التجمع الخامس

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شنّ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة دور ونصف دور مخالف بالقطعة (72 بالحى الأول بالتجمع الخامس)، لمخالفة البناء بعد تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنّ مخالفة البناء تمثلت في قيام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل، وبناء دور كامل آخر، مشيرا إلى أنّه جرى التوجه للقطعة أثناء البناء، وأغلق المالك باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة المختصة من أداء مهامهم، وعلى الفور جرى تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.

وأضاف غنيم أنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة بنجاح، بقيادة المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى إزالة الأدوار المخالفة بالكامل، ورفع عدادي كهرباء لوحدتين بنفس المبنى، لمخالفة تغيير النشاط وتحويلهما من سكني إلى إداري.

وأوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنّ مخالفة تغيير النشاط تمثلت في قيام مالك القطعة بتقسيم البدروم لـ3 وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وجرى إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.

يذكر أنّ الحملة تمت بإشراف مباشر من المهندس أمين غنيم، وقيادة المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبحضور المهندس احمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الخامس، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات، والمهندس عمرو عبدالمنعم، رئيس الحي، ومسؤولي أمن الجهاز بالتجمع الخامس، وقيادات الجهاز من الإدارات المعنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة.