تفعيل "مسحة كورونا" من السيارة بالجامعة الأمريكية فرع التجمع الخامس

بدأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة "التجمع الخامس"، صباح اليوم، بالتعاون مع شركة برايم سبيد كابيتال، تفعيل فرع " درايف ثرو"، لأخذ المسحات لكورونا من خلال السيارات، والمقدمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومعاملها المرجعية.

وقال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة باريم سبيد كابيتال، إن الشركة قررت إنشاء الفرع، بعد ملاحظة الضغط الكبير الذي شهده المركز الأول والفرع الأول الذي تم تفعيله وافتتاحه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي وبجوار المستشفى الميداني.

وتابع أنه تم توفير مركزين للمسح أحدهما على باب الجامعة للجمهور، والآخر داخل الحرم الجامعي لطلاب الجامعة و بأسعار مخفضة، موضحا أن الخدمة تضمن نوعين من التحاليل، الأول يتمثل في أخذ المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز PCR، والتحليل الثاني، يتمثل في الاختبار السريع للأجسام المضادة لڤيروس كورونا، لافتا إلى أنه خلال ساعات يتم إرسال نتيجة العينة عبر تطبيق واتس اب.