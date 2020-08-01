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عاجل.. "مصر للطیران" تكشف سبب إلغاء رحلاتها إلى الكويت

كتب:

أيمن حمزة
02:52 م | السبت 01 أغسطس 2020
مصر للطیران تلغي رحلاتها المنتظمة إلي الكويت لحين إشعار آخر

مصر للطیران تلغي رحلاتها المنتظمة إلي الكويت لحين إشعار آخر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم علي رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصرللطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين .

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