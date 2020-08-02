المستندات المطلوبة للحصول على دعم نقدي للحالات المرضية من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي إلى عملائه، المساعدات والإعانات النقدية، كإحدى خدمات التكافل التابعة للبنك، امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للحصول على مساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر، وفقًا لما أعلنه البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات النقدية للحالات المرضية من بنك ناصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ تقرير طبى حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة ( من مستشفى حكومي.

ـ بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية يفيد أحقيه الحصول على التمويل من البنك.

ـ تقديم مستند إشهار طلاق للمطلقة، شهادة الوفاة للأرملة، شهادة هجر للمهجورة.

وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي و لتحقيق العدل و المساواة و توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ،ووفقا للدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق الخير للمواطنين يقوم البنك بتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات.