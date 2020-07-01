بدء صرف المعاشات من ماكينات بنك ناصر الاجتماعي اليوم

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنّه بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، يبدأ صرف معاشات يوليو من اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي، سواء التي تخص البنك أو تخص البنوك الأخرى، دون احتساب عمولات على عملاء البنك حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى، حسب تعليمات البنك المركزي، إضافة إلى السحب من منافذ شركة فوري عن طريق ATM الخاص بالعميل.

وأوضح عشماوي أنّه تم إصدار تعليمات لفروع البنك البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في أنحاء الجمهورية، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، بهدف استمرار خدمة السحب أمام العملاء على مدار فترة عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وانتهاء الميزانية من اليوم وحتى السبت، على أن يتم استئناف العمل صباح الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.

وأفاد عشماوي بأنّه تم إصدار التعليمات لمديري الفروع بالاهتمام بمتابعة ماكينات الصراف الآلي، للاطمئنان على استمرارها في تقديم خدمة السحب دون توقف، والتأكيد على عدم وقوع أعطال مفاجئة وإصلاحها فورا، لعودتها للخدمة في أسرع وقت بهدف ضمان حصول العميل على الخدمة المصرفية بسهولة، والتأكيد على تطهير الماكينات بشكل دوري.