الزراعة: ذبح 8 آلاف أضحية ثاني أيام عيد الأضحى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من غرفة عمليات الوزارة لثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إنه تم رصد 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 4 قراريط في المنوفية والغربية والمنيا والإسماعيلية، وتم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، أن عدد مذبوحات الأضاحي المجاني للمواطنين في المجازر على مستوى الجمهورية خلال ثاني أيام عيد الأضحى تجاوز 8 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز وجاءت محافظة البحر الأحمر في المركز الأول بـ 1325 أضحية ثم القاهرة 935 ثم القليوبية 697 الجيزة 660 والشرقية 655، مضيفا أن بعض المحافظين قاموا أمس واليوم بتفقد المجازر في محافظتهم للاطمئنان على سير العمل بها.

من ناحيته، أشاد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالمجهود الملموس على الأرض فيما يتعلق بمتابعة أماكن عرض وبيع الأضاحي بمشاركة الأطباء البيطريين من مديريات الطب البيطرى والإدارات البيطرية في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة باستمرار المتابعات المكثفة حتى نهاية فترة عرض الأضاحي عصر ثالث أيام التشريق.

وبنفس الجدية في الأيام الماضية، وجه سليمان العاملين بالقطاع على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي مخالفات قد يمارسها ضعاف النفوس المستغلين للظروف سواء الشروع في بناء مزارع أو عنابر بالمخالفة والتعدى علي أرض زراعيه، أو تصنيع وتداول أعلاف أو خاماتها غير صالحه أو التصرف في شحنه متحفظ عليها بالنقل أو التبديد والتنسيق التام مع الجهات المعنية من شرطة بيئه وحماية أراضى ومديريات الطب البيطرى.

وناشد المواطنين والمربيين بالإبلاغ الفوري عن المخالفات على أرقام واتس آب 01558626682.

وقال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنه تم إزالة التعديات على منطقة بوز البلاط بمحافظة بورسعيد والتى تقع بين بوغازي الجميل 1 ،2 وتشمل 35 عشة تمتد على مساحة فدانين، وقد تمت الإزالة بمعرفة رجال الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وباستخدام حفارات الهيئة وقد ناشدت الهيئة المواطنين بعدم التعدي على الأراضي حول بحيرة المنزلة حيث سيتم التعامل الفوري مع الإزالة تجنبا للعقوبة والإحالة الى النيابة العسكرية.