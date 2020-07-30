أورمان المنوفية: ذبح 40 عجل أضاحي وتوزيعها خلال أيام العيد

قال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إن جمعية الأورمان خصصت 40 رأس ماشية أضاحي كبيرة الوزن فوق الـ400 كجم خلال أيام عيد الأضحي المبارك، لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأكثر استحقاقاً والأرامل والمطلقات في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان، أن عملية الذبح ستجرى بمجزر أشمون وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإشراف على عمليات الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة وبحضور ممثلي الجمعية الأورمان.

وأشاد محافظ المنوفية بأهمية جهود المجتمع المدني مثمناً دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها، ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن.