مصدر بالمطار: 200 مصري تضرروا من قرار إيقاف الرحلات للكويت

فوجئ ركاب رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران المتجهة للكويت، عصر اليوم، بصدور قرار الطيران المدني بالكويت، بإلغاء الرحلات المنتظمة.

وأكدت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أنّ جميع ركاب رحلة الكويت، وصلوا بالفعل لمطار القاهرة الدولي ظهر اليوم، ويصل عددهم إلى نحو 200 مسافر، تمهيدا لإنهاء إجراءات سفرهم إلى الكويت، إلا أنّهم فوجئو بقرار تعليق الرحلات لحين إشعار آخر.

وقالت المصادر، إنّ غالبية الركاب قرر ترك قيمة حجز الرحلة لحين تحديد مواعيد جديدة، وبعضهم فضل استرجاع قيمة تذاكر السفر، لحين تحديد مواعيد جديدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المجدولة المتجهة للكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة وبينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة علي انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بالكويت.