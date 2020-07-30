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مصر للطيران تستقبل 5620 مسافرا على متن 55 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:11 ص | الخميس 30 يوليو 2020
مصر للطيران تستقبل اليوم 5620 مسافر من جنسيات مختلفة على متن 55 رحلة

مصر للطيران تستقبل اليوم 5620 مسافر من جنسيات مختلفة على متن 55 رحلة

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الناقل الوطني المصري خلال الـ24 ساعة المقبلة، 55 رحلة دولية سفر ووصول لعدة وجهات دولية تشمل رحلات لأمريكا وأوربا وآسيا وأفريقيا لنقل 5620 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وتتضمن الوجهات: لندن، باريس، فرانكفورت، أثينا، ميلانو، روما جوانزو، وغالبية العواصم العربية.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، أنّ بداية التشغيل في السفر كانت رحلة رقم MS703 المتجهه إلى ميلانو وعلى متنها 94 راكبا، في حين تغادر آخر الرحلات إلى بيروت وعلى متنها 67 راكب.

وكانت أول رحلات الوصول للناقل الوطني رقم MS967 قادمة من مدينة الشارقة وعلى متنها 127، وآخر رحلة وصول للناقل الوطني MS2688 قادمة من الدمام وعلى متنها 132 راكبا.

وتنقل الشركة خلال رحلات السفر 1535 راكبا، وخلال الوصول تنقل على مدار اليوم 4035 راكبا بمجموع ركاب يبلغ 5620 راكبا، ويخضع جميع ركاب الرحلات، للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

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