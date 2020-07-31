"مصر للطيران" تتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A220-300

استقبل مطار القاهرة الدولي الطائرة العاشرة من طراز الإيرباص A220-300، صباح اليوم، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا.

الطائرة العاشرة من طراز الإيرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFH وهي الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة جرى التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد "مصر للطيران" من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز، الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لعدد 140 راكبا ويتيح مستوى عال من الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت على متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة.

أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب، وتوفير تجربة سفر مميزة.