مسرح الكابوكي الياباني يستأنف عروضه بعد توقف بسبب كورونا

استأنف مسرح الكابوكي التقليدي الياباني، اليوم، عروضه بعد توقف استمر 5 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث وضع الموسيقيون الكمامات، وتباعد الممثلون على خشبة المسرح واقتصر عدد المتفرجين على نصف المسموح به عادة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

وتأتي إعادة فتح المسرح الياباني الشهير الذي يقدم مسرحيات الكابوكي في العاصمة اليابانية "طوكيو"، بعد توقف العروض منذ مارس الماضي، على الرغم من زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا بمستويات قياسية في أنحاء اليابان.

وأصبحت أعداد الموسيقيين محدودة مع التزامهم بلبس كمامات من القماش الأسود، بينما تقيد الممثلون بالتباعد الجسدي مع ترك مسافة أكبر من المعتاد، فيما جرى تغيير طاقم الممثلين والعاملين بالكامل بعد كل فصل للحد من المخالطة.

ويتعين على المتفرجين قياس درجة الحرارة قبل الدخول وعليهم وضع الكمامات، حيث جرى تخفيض عدد مقاعد الجمهور إلى أقل من النصف وتعقيم الصالة بين فصول العرض.

وسجلت طوكيو، اليوم، زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد بلغت 472 حالة فيما حذرت حاكمة العاصمة اليابانية، يوريكو كويكيه، من إمكانية إعلان حالة الطوارئ في المدينة إذا استمر تدهور الوضع.