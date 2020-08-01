 الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أتلانتا وإنتر ميلان اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب جيويس، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين أتلانتا وإنتر ميلان، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ38 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة أتلانتا وإنتر ميلان، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة أتلانتا وانتر ميلان

تنطلق مباراة أتلانتا ضد إنتر ميلان في تمام 20:45 مساء اليوم السبت الموافق 1 أغسطس الحالي بتوقيت القاهرة، 21:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 22:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا وإنتر ميلان

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلانتا ضد إنتر ميلان، عبر قنوات beIN Sports HD 2 ،Sport TV 3 Potugal، Digi Sport 1 HD Hungary.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يدخل إنتر ميلان المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.