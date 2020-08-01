قائمة أغنيات ألبوم إليسا "صاحبة رأي" قبل طرحه

ساعات قليلة، تطرح الفنانة اللبنانية إليسا، ألبوم الجديد صاحبة رأي الجديد، الذى يحمل رقم 12 فى مسيرتها الغنائية

الألبوم الذى تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والاغنيات هي صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، ووانت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene

احتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" لوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا إلى 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

ونشرت القناة عبر صفحتها ("صاحبة رأي" أكثر من 2 مليون مستمع للأغنية، ترقبوا الألبوم كامل على تطبيق ديزر ثاني أيام عيد الأضحى).