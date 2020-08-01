لاحتوائه على "ديدان وحشرات".. ضبط 4 أطنان من المخلل في كفر الشيخ

نفذت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة في كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكثفة على بعض المحلات للتاكد من صلاحية الأغذية المعروضة، وذلك في إطار تكثيف وتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية وضبط الأسواق منعا لتسرب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

حيث تمكن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة فوة بمعرفة مفتش الأغذية، عمر شنيت، من ظبط 20 برميل مخللات وزن 4 أطنان تقريبالاحتوائهم علي ديدان وحشرات وعفن ظاهر.

كما جرى تحرير محضرين ضبط ومحضر جنحة صحية 96 و، ومحضري جنحة صحية 97، بالإضافة لعمل مذكرة توصية بالغلق لمجلس المدينة والوحدة المحلية لاستصدار قرار بغلق المنشأة.

وجرى التحفظ علي الكميات بإقرار تحفظ وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المضبوطات