وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد مستشفى الرياض المركزي  

تفقدت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى الرياض المركزي الذي يؤدي أعماله داخل مستشفى السلام التخصصي، نظراً لإنشاء مبنى جديد، حيث تابعت وضع المستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين والظروف التي يعمل فيها الأطباء والموظفين.

وخلال زيارتها تفقدت العيادات الخارجية والمعمل والأشعة وخدمة العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى وحدة الحضانات والغسيل الكلوي، كما زارت موقع المستشفى الجاري إنشائه بالرغامة، واطلعت على ما جرى انجازه حتى الآن ووعدت بالدفع قدمًا في اتجاه سرعة بناء المستشفى لتقديم الخدمة الطبية الجيدة التي تليق بأهل الرياض.