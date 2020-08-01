اتحاد الدراما المغربي ينعى الناقد المسرحي حسن عطية

أرسل الفنان المغربي الكبير عبد الكبير الركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما رسالة إلى الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة نعى فيها حسن عطية مستشار الاتحاد وعميد معهد الفنون المسرحية الأسبق.

وقال الهواري في بيانه: "ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا في الاتحاد المغربي لمهن الدراما، نبأ وفاة المشمول برحمة الله الدكتور حسن عطية، أستاذ النقد والدراما وعميد سابق لمعهد الفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية، أحد مؤسسي اتحاد المسرحيين الأفارقة، وأحد الأطر المسرحية العربية، المشهود له بكفاءته وعطاءاته ورفعة أخلاقه".

وأضاف: "بهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما بالمملكة المغربية، نيابة عن كل أطره ومنخرطية وكافة الفنانين المغاربة بأحر التعازي القلبية لكم وأسرة الفقيد ولعموم فناني مصر المحروسة، ضارعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان، إنه على قدير وبالإجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون".