"التجريبي" يطلق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية"

قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالإجماع إطلاق اسم الدكتور حسن عطية، على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" في دورة سبتمبر 2020 الاستثنائية، جاء القرار على خلفية أنه كان صاحب هذا الاقتراح في جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض على المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.

واتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا وهو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.

وقال رئيس المهرجان، الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.