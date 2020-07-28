رئيس التحرير

محمود مسلم

"التجريبي" يطلق اسم الدكتور حسن عطية على مسابقة "العروض الحية"

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:41 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الدكتور حسن عطية

الدكتور حسن عطية

قرر أعضاء مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالإجماع إطلاق اسم الدكتور حسن عطية، على مسابقة "العروض المصرية المسرحية الحية" في دورة سبتمبر 2020 الاستثنائية، جاء القرار على خلفية أنه كان صاحب هذا الاقتراح في جلسة المجلس بتاريخ 15 يونيو عقب مبادرة وزارة الثقافة بتقديم عدد من العروض على المسارح المفتوحة، وفقا للشروط الوقائية.

واتفق المجلس حينها على إرجاء الاقتراح لحين تطبيق المبادرة عمليا وهو ما تحقق بالإعلان عن المسابقة الثالثة للعروض المصرية الحية.

وقال رئيس المهرجان، الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إن رد الفضل لصاحبه يقتضى إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على المسابقة التي اقترحها، وكانت آخر أفكاره وعطاءاته للمهرجان والمسرح المصري.

اقرأ المزيد:

غدا.. إعلان تفاصيل مهرجان المسرح التجريبي عبر "لقاء لايف"

مهرجان المسرح التجريبي يعلن عن مسابقتي المهرجان وشروط الانضمام

إدارة مهرجان المسرح التجريبي تعلن الشروط والضوابط للفرق المشاركة

مهرجان المسرح التجريبي 2020 "أون لاين".. العروض تتحدى جائحة كورونا

مهرجان المسرح التجريبي يعلن عودة المسابقة الرسمية