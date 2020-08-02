حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه واثق في قدراته ومحب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدعم أعمالك، اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.