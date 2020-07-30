حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد وغيور ويتميز بأنه مخلص، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يعدك بأوقات عاطفية حلوة ويحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.