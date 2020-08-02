حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يدفع فضول مولود برج الجوزاء للبحث عن كل شيء؛ ما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.