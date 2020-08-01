لأول مرة.. إليسا تغني بالفرنسية في ألبومها الجديد

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية باللغة الفرنسية لأول مرة في ألبومها الجديد "صاحبة رأي" الذي طرح منذ دقائق عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر.

الأغنية الجديدة تحمل اسم "Mourir sur scene"، وهي معناه "أمام دائرة الضوء".

الألبوم الذي أنتجته شركة روتانا يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، ووانت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".

واحتفلت روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" بوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا إلى 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.