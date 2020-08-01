بعد "حلوة يا بلدي".. إليسا تعيد غناء Mourir sur scène للراحلة داليدا

للمرة الثانية في مسيرتها الغنائية، تعيد الفنانة إليسا، أغنية خاصة بالفنانة الراحلة داليدا في ألبوماتها الغنائية، وذلك بعد أن ضمت في ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "صاحبة رأي" وطرح منذ قليل أغنية Mourir sur scène.

وسبق لإليسا، أن طرحت أغنية "حلوة يا بلدي" لداليدا في ألبومها الذي طرح عام 2014 بعنوان حالة حب.

"Mourir sur scène" هي أغنية باللهجة الفرنسية قدمتها داليدا لأول مرة عام 1983 بألبوم حفل عنوان Les p'tits mots.

ألبوم إليسا الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وأنا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، ووانت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene

فيما احتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" بوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا إلى 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.