وزير الصحة النمساوي: وضع كورونا في البلاد مستقر

قال وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، إن وضع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد مستقر، وأن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ 1583 حالة، كما عادت الإصابات اليومية إلى مستوى أقل من 100 حالة بعد تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنشوبير، في تصريحات، اليوم، أن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في جميع أنحاء العالم وهو ينتشر بشكل أسرع وأسرع.

وأشار الوزير النمساوي، إلى الأرقام القياسية التي تسجلها منظمة الصحة العالمية "كل أسبوع تقريباً"، موضحا:"أنه لا تزال هناك زيادات قوية بشكل خاص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند".

وتابع أنشوبير قائلا، إن الإصابات الجديدة ترجع بالأساس إلى عودة التجمعات وفتح الحدود واستئناف السياحة، مشيرا إلى أن السلطات الصحية تقوم بعمل جيد للغاية في مجال احتواء تفشي العدوى.