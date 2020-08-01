قسد تفرض حظرا شاملا للتجوال في الرقة السورية بسبب كورونا

فرضت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، اليوم، حظرا شاملاً للتجوال في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوما لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن "(قسد) أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة الرقة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية".

وأضافت الصحيفة السورية، أنه "تم منع التجمعات بكل أنواعها وأشكالها وذلك بحجة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية عن اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا المستجد في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.