كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 584

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.506.385 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 632.757حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.437.580 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 23 إصابة جديدة بالوباء وشفاء 9 حالات ووفاة 3، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد، إلى 584 شفي منها 174 حالة وتوفي 35.

ارتفاع إجمالي وفيات فلسطين إلى 71

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة بوباء كورونا المستجد لفلسطيني من مدينة الخليل، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71.

وأشارت الصحة الفلسطينية، في بيان، إلى أن أكبر الوفيات بعمر "95 عاما" وأصغرهم بعمر "12 يوما"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوزارة الفلسطينية، إنه تم تسجيل 596 إصابة جديدة، و1270 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، إلى وجود 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت الوزارة الفلسطينية قائلة، إن حصيلة الحالات النشطة "الفعلية" وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة.

وأجريت في مختبرات وزارة الصحة الخاصة بفحص كورونا المستجد، 3485 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم، إغلاق مقرها في مدينة نابلس، بعد مخالطة أحد العاملين بشركة التنظيف داخلها مع أحد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من خارج الوزارة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعقيم جميع مراكزها ومقراتها بشكل دوري.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الأردن إلى 1131

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 إصابة غير محلية بكورونا المستجد، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1131، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشارت الصحة الأردنية، إلى أن العدد الكلي للإصابات انخفض بعد طلب منظمة الصحّة العالمية استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تم اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

وأوضح الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن الحالات الجديدة جاءت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر "4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر".

وأشارت رئاسة الوزراء، إلى تسجيل 7 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 8549 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 542868 فحصاً.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي منذ فبراير الماضي إلى 2409 إصابة، وفقا لما ذكرتته صحيفة "النهار" اللبنانية عل موقعها الإلكتروني.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان دخل المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي بات منتشرا في كافة المناطق اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

من جانبه، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي، قرارا مشددا بتدابير السلامة العامة بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، معلنا عن "التشدد في محاضر الضبط في حال عدم التقيد بوضع الكمامة، إضافة إلى منع تقديم النرجيلة نهائيا في الأماكن المغلقة والمفتوحة تحت طائلة ضبط المخالفين وأصحاب المؤسسات وإغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة".

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 102226

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 80 وفاة و2361 إصابة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الوزارة العراقية، في تقرير طبي، إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي لهذا اليوم، أثبتت تسجيل 2361 إصابة وشفاء 2258 حالة،و80 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 102226 إصابة، وشفاء 69405 حالة،و 4122 وفاة.

من جانبها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم، من كارثة انسانية، مبدية قلقلها من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية.

وقالت المفوضية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية،"إن المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تبدي قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الأوكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr) والمستلزمات الوقائية والأدوية منا تسبب بحصول حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا".