كورونا في الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي الإصابات في سوريا إلى 561

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.220.438، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 622.492 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.194.757 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، تسجيل 21 إصابة جديدة بالوباء وشفاء 5 حالات ووفاة حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 561 إصابة شفيت منها 165 حالة وتوفيت 32 حالة.

الأوقاف السورية تعلن تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في دمشق وريفها

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف السورية، تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك نظراً لتوسع انتشار الوباء في المحافظتين وارتباط الصلاة ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم، إضافة لاتخاذ إجراءات عدة أخرى لمنع انتشار كورونا المستجد.

وقررت الوزارة السورية، في بيان، تعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة في المحافظتين حتى إشعار آخر.

وتضمن القرار استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في دمشق وريف دمشق والمحافظات كافة على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 356 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و16 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، أن 16 مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى أنها أجرت 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها بالوباء، موضحة أن العدد الكلي للحالات النشطة بلغ 9088، وعدد حالات التعافي 2124، وعدد حالات الوفاة 67.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 191 حالة وفاة، و3760 إصابة و1623 حالة تعافي في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن الوفيات الجديدة جاءت "1 فنزويلا و 2 في العراق و1 في الولايات المتحدة"، بينما جاءت الإصابات "3 في البرازيل و 2 في الجزائر و30 في الولايات المتحدة و 40 في العراق)، أما حالات التعافي فسجلت حالة واحدة في تشيلي و54 في العراق.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في لبنان إلى 3104

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 124 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3104، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن في وقت سابق، دخول لبنان في عين عاصفة كورونا المستجد، في إشارة إلى ارتفاع ارقام الإصابات اليومية بشكل كبير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

من جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان، التزامها بتغطية النفقات الطبية المتعلقة بكورونا المستجد،داعية إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ولاسيما التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 إصابات جديدة بالوباء، وجميعها قادمة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات بكورونا المستجد إلى 1120.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، اليوم، تماثل 4 حالات جديدة للشفاء.

ارتفاع إجمالي الإصابات في العراق إلى 99865

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2706 إصابات جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت شفاء 2197 مصاباً، وتسجيل 92 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بلغت 99865 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 67147 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4042 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".