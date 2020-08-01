بعد شحن 15 مليون برميل.. رئيس ويبكو يتفقد ناقلة تصدير الخام بميناء الحمراء

تفقد المهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ويبكو للبترول، موقع ميناء الحمراء البترولي وسط العاملين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وكذلك تفقد منظومة الخط البحري الجديد والذهاب لشمندورة الرباط البحري SPM الجديدة رقم ٢ وشمندورة الرباط البحري SPM رقم 1.

وخلال الجولة، اطمئن مسعود على الخط العائم ومعدات رباط الناقلات ومتابعة أعمال الإدارة البحرية خلال تنفيذ عمليات الشحن والصعود على متن سفينة تصدير الخام، ومتابعة أعمال سير الشحن عن قرب، والتأكد من تطبيق أقصى معايير السلامة والصحة المهنية ووفقاً لأحدث منظومة شحن لناقلات تصدير خام البترول من الصحراء الغربية، حيثُ تم شحن 15 مليون برميل من خام البترول منذ تفعيل منظومة الخط البحري الجديد بموقع ميناء الحمراء البترولي.

يذكر أن طول الخط البحري الجديد 8 كيلو مترات داخل ساحل البحر المتوسط وبقطر 36 بوصة.

يأتي ذلك تنفيذاً لرؤية وزارة البترول، وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وفي إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، ولضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد مسعود خلال الزيارة مبني التحكم الآلي لأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق و تم إجراء تجربة حريق وهميه بإستخدام سيارات الأطفاء للإطمئنان والتأكد علي مدي إستجابة و إستعداد العاملين بالموقع لحالات الطوارئ و كذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين و المترددين على الموقع من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد و متابعة وحدات التعقيم الجديدة بالبوابات الرئيسية.

وتفقد مسعود مبنى التحكم الأمني والكاميرات ومبنى إقامة الحراسات المشددة، وذلك للتأكد من تفعيل خطة الطوارئ الأمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالموقع، وكذلك تفقده للمشروعات الجارية بموقع «ميناء الحمراء البترولي» مشروع إنشاء صهاريج التخزين الجديد أرقام "7 و8"، وصهاريج تخزين مياه التصافي الجديد ومبنى الورش الجديد.

وتعد شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو من الشركات الحيوية والإقتصادية فى القطاع فى مجال شحن وتخزين الزيت الخام فى مصر والتي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، حيثُ تتوافر بمنطقة ميناء الحمراء البترولي كافة المقومات الاستراتيجية لتصبح مركزاً لتداول الطاقة ومنفذا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة بدءاً من منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلى منظومة المراقبة الأمنية ومنظومة مكافحة التلوث البحري باعتبار ميناء الحمراء البترولي مركز فرعي لمكافحة التلوث البحري على ساحل البحر المتوسط.

كما أن ميناء الحمراء البترولي حاصلة شهادة إقرار موائمة مرفق مينائي من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS code) وشهادة الأيزو 9001 فى إدارة الجودة، وشهادة الأيزو 14001 فى حماية البيئة وشهادة الايزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية وشهادة الايزو 17025 لكفاءة مختبرات الفحص بالإضافة الى حصول موقع ميناء الحمراء على جائزة أفضل ميناء تخصصي لعام 2013 و2017 من قطاع النقل البحري .