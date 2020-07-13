ويبكو للبترول تستعد لوضع بئرين على خطوط الإنتاج باستثمارات 12 مليون دولار

زار المهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيارة ميدانية لموقع "بدر-1" التابع لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، خلالها بريمة الحفر "EDC 9" لحفر البئر "9-9"، وبريمة "NDC 4" لصيانة الآبار لوضع البئر التنموي "1/34 Bed"، على الإنتاج بعد تخريم الطبقات الجديدة باستثمارات تقدر بحوالي 12 مليون دولار، كما تم عقد اجتماع مع مسؤولي الحفر للتأكيد على أهمية السلامة والصحة المهنية فى أعمال الحفر، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات وجعل سلامة وصحة العاملين على قائمة أولويات العمل.

جاء ذلك، في إطار تعليمات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات الهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس عابد عز الرجال، بزيادة معدلات الإنتاج والشحن ووفقاً لاستراتيجية وزارة البترول، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذها قطاع البترول لمواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالقطاع.

وأجرى المهندس إبراهيم مسعود جولة فى محطة الإنتاج بالمنطقة لمتابعة مراحل تنفيذ و تركيب ضواغط الغاز الجديدة لرفع معدلات الإنتاج و الشحن، وأيضاً متابعة أعمال مشروع تطوير منظومة الاطفاء والحريق بمحطة الإنتاج و المعسكر والتى تنفذها شركة «بترومنت» حيثُ يتم تركيب دائرة تبريد حلقية حول مستودعات الزيت و أيضاً تحديث نظام اطفاء حرائق المستودعات بالفوم عن طريق مدافع المكافحة بالمياه والفوم وحنفيات الحريق بالاضافة الي تعديل وتحديث نظام حقن الفوم لمستودعات الزيت الخام و يأتي ذلك التطوير طبقاً للدراسة الهندسية لشركة بتروسيف طبقاً للتعديلات الحديثة للأكواد العالمية .

كما قام مسعود بمتابعة مراحل تنفيذ إنشاء مستودع تخزين زيت الخام رقم 5 بسعة 12000 برميل ولذلك لزيادة السعة التخزينية لموقع بدر-1 لاستيعاب الزيت الخام المستلم من شركات «برج العرب» و«بتروسنان» و«بتروفيوم»، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا فى جميع مناطق العمل بالموقع لحماية العاملين لديها و المترددين عليها من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد و تأكيداً على التوجيهات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى نهاية الجولة، أرسل المهندس إبراهيم مسعود، رسالة طمأنينة للعاملين بالموقع بالحصول على جميع مستحقاتهم وذلك وفقاً لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول المدرجة في الكتاب الدورى "رقم ١و٢"، كما طلب من العاملين ببذل أقصى ما فى وسعهم من مجهودات وذلك بهدف زيادة الإنتاج و الشحن بالشركة وفقاً لأستراتيجية وزير البترول الهادفة لزيادة معدلات إلانتاج و الشحن ، كما شدد على ضرورة الإلتزام والجدية فى العمل وأخذ التدابير اللأزمة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتأتي تلك الزيارة تنفيذاً لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية وفقاً للقرار الوزاري رقم 2111 لسنة 2019 بشأن ضرورة تواجد السادة رؤساء مجالس الإدارات بمواقع العمل بالحقول لمتابعة سير الأعمال .