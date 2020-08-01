إصابة 33 شخصا من طاقم سفينة في النرويج بكورونا

أعلنت شركة "هورتيروتن" النروجية للسفن السياحية أن ما لا يقل عن 33 شخصاً من طاقمها معزولون على متن سفينة تابعة للشركة بعدما ثبتت إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن الشركة قولها في بيان اليوم إن "من أصل 158 شخصاً موجودين على متن سفينة (أم أس روالد أموندسن) هناك 33 شخصاً مصابون بكورونا فيما أظهرت الفحوص خلو 120 منهم من الفيروس"، مشيرة إلى أنه سيعاد إجراء الفحص لخمسة أشخاص.

وأوضحت الشركة، أن طاقم السفينة التي وصلت إلى ميناء ترومسو في الشمال من أرخبيل سفالبار النروجي موضوع في الحجر الصحي على متن السفينة بعد عزل 4 أفراد منذ عدة أيام بسبب ظهور أعراض مرض آخر عليهم من دون ظهور أعراض مرتبطة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضافت الشركة، أنه لم يبلغ أحد ممن كان على متن السفينة عن أعراض مرتبطة بالفيروس خلال الرحلة التي بدأت منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

السلطات البولندية تعلن تسجيل إصابة 658 حالة جديدة بالوباء

وفي بولندا، سجلت السلطات لليوم الثالث على التوالي أعلى حصيلة يومية جديدة للحالات المصابة بكورونا المستجد منذ بداية الانتشار الوبائي بـ658 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت وزارة الصحة البولندية، اليوم، إنه تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة جديدة أثر الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى ألف و721 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكانت بولندا، سجلت 657 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، و615 حالة أمس الأول الخميس، وكانت الحصيلتان تعدان قياسيتين جديدة في ذلك الوقت.