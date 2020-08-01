انتحار فتاة في مركز بني مزار بالمنيا

انتحرت فتاة بشنق نفسها باستخدام حبل غسيل داخل غرفة منزلها بإحدى قرى مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وأفادت تحريات أولية بأنها تمر بأزمة نفسية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار، بقيام "ص-ع"، 17 عاما، مقيمة بإحدي القري، بالانتحار شنقا بأحدى غرف المنزل لمرورها بأزمة نفسية.

انتقلت أجهزة الأمن وفريق من وحدة مباحث مركز بني مزار، وتم مناظرة موقع الحادث والتحفظ عليه، ونُقلت الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.