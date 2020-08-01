مظاهرات في برلين ضد قيود كورونا

تجمع الآلاف، اليوم، أمام بوابة براندنبورج في وسط العاصمة الألمانية برلين، ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت قناة "برلين براندنبورج" الإخبارية المحلية "أر بي بي"، أن آلاف الأشخاص خرجوا في مظاهرات كبيرة إلى الشوارع في وسط مدينة برلين ضد سياسات كورونا، وقالت إنه نظرًا لأن العديد من المشاركين لا يلتزمون بتدابير الحماية المقررة فى برلين من التزاحم والتباعد وارتداء الأقنعة الطبية، فإن الشرطة الألمانية ترغب في حل المسيرة التي تجمعت بكثافة حول بوابة "براندنبورج".

وأضافت القناة، أن المظاهرات قد بدأت منذ الصباح تحت رعاية العديد من المبادرات ضد تدابير الحماية في برلين، مشيرة إلى تصريحات متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، أن المنظمين غير قادرين على الامتثال لإجراءات الحماية والوقاية، وسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ذلك.

من جانبها، قالت الشرطة، إن نحو 20 ألف شخص تجمعوا في المسيرة في شارع 17 يونيو بالقرب من بوابة براندنبورج.

ودعا عدد من التحالفات والأحزاب الألمانية المواطنين إلى القدوم إلى برلين للاحتجاج على الإجراءات الحكومية للحد من الوباء.