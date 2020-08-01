اليابان تتفق مع شركتي أدوية لتوفير لقاح كورونا

توصلت الحكومة اليابانية إلى اتفاق مع شركة صناعة الأدوية "فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيو إن تك" لتوريد 120 مليون جرعة من لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى اليابان بحلول نهاية يونيو 2021.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" الياانية، اليوم، عن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، قوله إن الحكومة اليابانية تجري محادثات مع شركات أخرى أيضا في ظل سعيها لتوفير لقاح آمن وفعال في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن اليابان ستعجل المحادثات مع الشركتين من أجل توقيع العقد النهائي، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل مالية للاتفاق.

وأعلنت "فايزر" و"بيو إن تك"، الأسبوع الماضي أنهما تجريان تجربة سريرية من لقاح محتمل يشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك ويحددان هدفًا لتقديمه للمراجعة التنظيمية في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.

ومن المتوقع أن تشمل الدراسة التي بدأت في الولايات المتحدة ما يقرب من 120 موقعا للاختبار السريري حول العالم بما في ذلك في الأرجنتين والبرازيل وألمانيا.

وإذا نجحت التجربة وتم الحصول على التفويض أو الموافقة التنظيمية تهدف الشركتان إلى توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية العام وحوالي 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

كما أعلنت "فايزر" و"بيو إن تك"، في وقت سابق عن صفقة بقيمة ملياري دولار لتوفير 100 مليون جرعة مبدئية من اللقاح للولايات المتحدة.