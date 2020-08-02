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تعرف على ليدس دياز شريك إليسا في دويتو "أغانينا"

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محمود الرفاعى
12:15 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
ليديس دياز

ليديس دياز

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا فى ألبومها الجديد، ديو غنائي جديد مع المطرب ليديس دياز في أغنية أغانينا، والتي طرحت ضمن ألبوم صاحبة رأي.

تقدم إليسا الأغنية اللهجة المصرية، في حين يشدو ليدس بالكلمات الإسبانية، وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع عادل حقي.

وولد ليديس دياز، في جزر الكناري التابعة لدولة إسبانيا، وهو مطرب وشاعر ومنتج وقدم عددا من الأغنيات الشهيرة، واشترك مع صديق له في فرقة وأطلقا عليها اسم "سانتوس ليديس".

ومن أشهر أغنياته La Busqué و 2 Locos التي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

 

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