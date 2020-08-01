ألبوم إليسا "صاحبة رأي" يتصدر تريند تويتر مصر بعد دقائق من طرحه

بعد دقائق من طرحه، تصدر أسم ألبوم الفنانة اللبنانية الجديدة، صاحبة رأي، تريند تويتر مصر، والذى أطلقته شركة روتانا للصوتيات عبر قناتها الرسمية باليوتيوب، وتطبيق ديزر.

الألبوم الذى تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات: هي صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، ووانت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene

احتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" لوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا إلى 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".