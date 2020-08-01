لهجتين ولغتين.. كواليس أغنيات ألبوم إليسا الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات، رسميا منذ قليل ألبوم إليسا الجديد بعنوان "صاحبة رأي" والذي يأتي متزامنا مع فرحة عيد الأضحى.

يعد البوم "صاحبة رأي" من انتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية اليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا .

يتضمن الالبوم 18 أغنية كانت قد طرحت من بينهم اغنيتين منذ فترة وهما هنغني كمان وكمان وقهوة الماضي.

تقدم إليسا في الألبوم 12 أغنية باللهجة المصرية تتعاون فيهم مع كبار الشعراء الملحنين المصريين امثال بهاء الدين محمد وامير طعيمة ورامي جمال واسامة مصطفى ونادر عبدالله، ومحمد القاياتي

وتقدم 5 أغنيات باللهجة اللبنانية من كلمات الشعراء على المولى وايمن قميحة وعمر ساري، بالاضافة لأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر الماضي لعام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.