بسبب التنقيب عن الآثار.. انهيار بئر بأسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا

وقع قبل قليل حادث لانهيار حفر بئر بسبب التنقيب عن الآثار وأنباء عن وقوع ضحايا أسفل الأنقاض بشارع المصري ضرب الزق بجوار جامع عياده بحى غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار بئر على أشخاص بشارع المصرى ضرب الزق بجوار جامع عيادة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف والنجدة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها فريق مباحث القسم عن أن سبب الحادث هو التنقيب عن الآثار.

وجار المتابعة وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.