إصابة ربة منزل في انهيار منزل ريفي بملوي بالمنيا

شهدت قرية دروه التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا انهيار منزل مكون من طابقين مما أدى إلى إصابة سيدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية دروة في مركز ملوي.

على الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى، حيث تبين انهيار منزل مكون من طابقين ملك "عبد السلام عبد الرحمن" 63 عاما فلاح، وتسبب ذلك في إصابة "إيمان.م" 45 عاما، ربة منزل وهي جارة صاحب المنزل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، وجار رفع أنقاض المنزل المنهار.