رئيس "السياحة والمصايف" بالإسكندرية يتفقد الشواطئ للوقوف على جاهزيتها للتشغيل

نظم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولة على بعض الشواطئ العامة للوقوف على مدى جاهزيتها للفتح والتشغيل عند صدور التعليمات.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لإعادة تشغيل الشواطئ العامة في حال صدور تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بذلك وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استعداد الشواطئ لإعادة التشغيل بأي وقت.

وراجع "جمال" توافر أدوات الشاطئ من شماسي وكراسي وكذلك صلاحية الحمامات وغرف خلع الملابس وتواجد أبراج المراقبة واستكمال عمال الإنقاذ، وخلال الجولة تم التركيز على نظافة الشواطئ واستعدادها لاستقبال روادها وتقديم كافة الخدمات بأسعار تناسب كافة الفئات.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ستقوم خلال هذا الصيف بإدارة وتشغيل أول شاطئ مجاني بمحافظة الاسكندرية وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من محافظ الاسكندرية بهذا الشأن.