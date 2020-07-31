محافظ الإسكندرية: فتحنا المجازر مجانا وذبحنا 800 أضحية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، المجزر الآلي في أبي قير، أحد المجازر الحكومية المعتمدة في الإسكندرية والمخصصة للذبح بالمجان للمواطنين؛ للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المتخذة بالذبح داخل المجازر.

وتابع المحافظ الإجراءات المتخذة داخل المجازر، وتأكد من توافر مصدر للمياه والصرف الصحي وأعمال تصريف المياه، والالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح، مشيرا إلى أن الذبح مستمر بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمحافظة، مؤكدا ذبح ما يقرب من 800 أضحية بالمجان داخل تلك المجازر.

وشدد المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية.